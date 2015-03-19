​В Нигерии уничтожены 228 боевиков группировки "Боко Харам"

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В ходе операции армии Нигера, организованной против экстремистской группировки «Боко Харам» в Нигерии за 19 дней были уничтожены 228 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом пресс-секретарь армии полковник Мустафа Ледру заявил государственному телевидению.

По его словам, в ходе операции погиб один нигерский военный, еще 8 пострадали, уничтожены 2 танка «Боко Харама», а также захвачено 10 автомобилей, 74 мотоцикла, большое количество оружия и боеприпасов.

В результате операции Mai Bulama, начатой 19 дней назад, удалось освободить регион Дутчи-Дамасак, отметил Ледру, добавив, что операция будет продолжаться до полного уничтожения «Боко Харама».

Минообороны Нигера призвало народ поддерживать армию и сохранять спокойствие.