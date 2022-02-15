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В Нигерии освобождены 20 человек, похищенных преступными группами

В Нигерии освобождены 20 человек, похищенных преступными группами Силы безопасности Нигерии освободили 20 человек, похищенных членами организованных преступных групп.
Другие страны
15 февраля 2022 г. 07:27
В Нигерии освобождены 20 человек, похищенных преступными группами

Силы безопасности Нигерии освободили 20 человек, похищенных членами организованных преступных групп.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", пресс-секретарь МВД Нигера Васиу Абиодун сообщил, что операция против вооруженных банд проведена в ряде селений района Наско, штат Нигер.

По его словам, в ходе операции выявлена и ликвидирована база бандитов, обнаружено большое число оружия и боеприпасов, конфискованы мотоциклы, которыми пользовались члены ОПГ.

Сведений о том, когда именно были похищены люди, не приводится.

Северо-восток Нигерии в последний период столкнулся с серьезным кризисом безопасности.

Бандиты на мотоциклах совершают налеты на населенные пункты, похищают людей с целью получения выкупа, устраивают грабежи, убивают людей.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada cinayətkar qrupların oğurladığı 20 nəfər azad edilib

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