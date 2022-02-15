В Нигерии освобождены 20 человек, похищенных преступными группами

Силы безопасности Нигерии освободили 20 человек, похищенных членами организованных преступных групп.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", пресс-секретарь МВД Нигера Васиу Абиодун сообщил, что операция против вооруженных банд проведена в ряде селений района Наско, штат Нигер.
По его словам, в ходе операции выявлена и ликвидирована база бандитов, обнаружено большое число оружия и боеприпасов, конфискованы мотоциклы, которыми пользовались члены ОПГ.
Сведений о том, когда именно были похищены люди, не приводится.
Северо-восток Нигерии в последний период столкнулся с серьезным кризисом безопасности.
Бандиты на мотоциклах совершают налеты на населенные пункты, похищают людей с целью получения выкупа, устраивают грабежи, убивают людей.