В Нигерии освобождены 20 человек, похищенных преступными группами

Силы безопасности Нигерии освободили 20 человек, похищенных членами организованных преступных групп.

Силы безопасности Нигерии освободили 20 человек, похищенных членами организованных преступных групп.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", пресс-секретарь МВД Нигера Васиу Абиодун сообщил, что операция против вооруженных банд проведена в ряде селений района Наско, штат Нигер.

По его словам, в ходе операции выявлена и ликвидирована база бандитов, обнаружено большое число оружия и боеприпасов, конфискованы мотоциклы, которыми пользовались члены ОПГ.

Сведений о том, когда именно были похищены люди, не приводится.

Северо-восток Нигерии в последний период столкнулся с серьезным кризисом безопасности.

Бандиты на мотоциклах совершают налеты на населенные пункты, похищают людей с целью получения выкупа, устраивают грабежи, убивают людей.