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В Нигерии грузовик наехал на 17 школьников

В Нигерии грузовик наехал на 17 школьников Водитель на грузовом автомобиле задавил 17 учеников одной из школ Лагоса - самого крупного города в Нигерии.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 10:17
В Нигерии грузовик наехал на 17 школьников

Водитель на грузовом автомобиле задавил 17 учеников одной из школ Лагоса - самого крупного города в Нигерии.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Наезд был совершен во вторник, когда водитель автомобиля, предназначенного для доставки товаров, уходил от преследования полиции. 17 школьников погибли, точное число учащихся, получивших травмы различной степени тяжести, пока не установлено.

Толпа разъяренных жителей попыталась линчевать водителя, который был задержан правоохранителями. Грузовик был сожжен.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что водитель грузовика во время погони потерял управление.

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Версия на английском языке Delivery truck kills over 17 grammar school pupils in Lagos

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