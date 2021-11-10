В Нигерии бандиты убили 13 мирных жителей, захватили в заложники 17 человек

Вооруженные бандиты убили 13 мирных граждан и насильно увели с собой еще 17 на севере Нигерии. Преступники совершили нападение на город Батсари в штате Кацина.

Вооруженные бандиты убили 13 мирных граждан и насильно увели с собой еще 17 на севере Нигерии. Преступники совершили нападение на город Батсари в штате Кацина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным очевидцев, жители города были расстреляны, когда находились в мечети на молитве. После этого в течение нескольких часов бандиты грабили дома горожан.

В ряде северных и центральных районов Нигерии в последние месяцы произошел значительный рост числа нападений вооруженных групп на мирных жителей. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами.

В создавшихся условиях власти вынуждены использовать специальные отряды полиции и армейские подразделения для борьбы с бандитами.