В Непале альпинистов обязали носить чипы при восхождении на Эверест

Правительство Непала ввело обязательное ношение чипов альпинистами при восхождении на Эверест для облегчения спасательных операций.

Правительство Непала ввело обязательное ношение чипов альпинистами при восхождении на Эверест для облегчения спасательных операций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор департамента туризма страны Ракеш Гурунг.

"Эти чипы помогут облегчить спасательные операции. Их уже применяли ранее различные агентства Непала, но их ношение не было обязательным, с этого сезона это правило становится обязательным для покорения горы Эверест", - заявил Гурунг.

По его словам, правительство уже планирует распространить это правило на другие пики в Непале, потому что "инциденты происходят не только на Эвересте". Власти рассчитывают, что чипы позволят сделать спасательные операции более эффективными и дешевыми.