​В Миннеаполисе объявили комендантский час

Мэр Джейкоб Фрей объявил в Миннеаполисе, где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, комендантский час.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно распоряжению мэра, комендантский час будет действовать с 20:00 пятницы по местному времени до 6:00 субботы (с 05:00 до 15:00 бакинское время) и в те же часы в ночь на воскресенье.

Исключение делается для правоохранительных органов, нацгвардии и оперативных служб, а также для бездомных и для тех, кто "вынужден бежать от опасности". Таким образом, ограничения распространяются и на журналистов. После того, как на это обратили внимание мэра, он в Twitter пообещал "исправить это".

Нарушителей комендантского часа ждет штраф до 1000 долларов США или заключение на срок до 90 дней.

Напомним, что в Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.