В МИД Франции заявили о готовности рассматривать вопрос признания Палестины

Вопрос признания палестинского государства не является табу для Франции, но время для этого еще не пришло.

Вопрос признания палестинского государства не является табу для Франции, но время для этого еще не пришло.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне.

По его словам, на сегодняшний день не созданы условия, чтобы решение о признании Палестины оказало реальное влияние на ситуацию.

"Решение должно быть полезным, позволить добиться значительного прогресса в политическом плане. С этой точки зрения оно должно быть принято в правильный момент", - сказал он.