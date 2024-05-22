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В МИД Франции заявили о готовности рассматривать вопрос признания Палестины

В МИД Франции заявили о готовности рассматривать вопрос признания Палестины Вопрос признания палестинского государства не является табу для Франции, но время для этого еще не пришло.
Другие страны
22 мая 2024 г. 14:48
В МИД Франции заявили о готовности рассматривать вопрос признания Палестины

Вопрос признания палестинского государства не является табу для Франции, но время для этого еще не пришло.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне.

По его словам, на сегодняшний день не созданы условия, чтобы решение о признании Палестины оказало реальное влияние на ситуацию.

"Решение должно быть полезным, позволить добиться значительного прогресса в политическом плане. С этой точки зрения оно должно быть принято в правильный момент", - сказал он.

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Версия на английском языке French Foreign Ministry says it's early to recognize Palestinian state
Версия на азербайджанском языке Fransa XİN: Fələstin dövlətinin tanınması məsələsi rəsmi Paris üçün qadağa deyil

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