​В Мексике застрелили десять человек

Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Golfo Pacifico.

Как сообщила прокуратура штата Оахака, неизвестные преступники открыли огонь по группе людей, собравшихся на встречу на обочине дороги в районе перешейка Теуантепек. Всего были убиты шестеро – четыре женщины и двое мужчин. Причины нападения пока не установлены, как и не пойманы убийцы. Прокуратура открыла дело по факту убийства нескольких человек.

Одновременно в штате Тамаулипас военные вступили после погони автомобилях в перестрелку с бандитами в муниципалитете Диас-Ордас. Как сообщает агентство Golfo Pacifico, после погони преступники развернулись и попытались вступить в открытый бой с военными, однако потерпели поражение. На месте были убиты четверо членов местной преступной группировки, ранен один военнослужащий.