​В Мексике коронавирусом заразился федеральный министр

Министерство государственной службы Мексики сообщило о положительном результате анализа на новый коронавирус у главы министерства Ирмы Сандоваль.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"В строгом соответствии с медицинскими рекомендациями, начиная с проявления первых симптомов, секретарь Сандоваль Бальестерос изолирована под постоянным медицинским наблюдением, продолжая удаленно следить за всеми вопросами в её ведении".

По информации ведомства, анализ, показавший положительный результат, был выполнен 20 апреля. За три дня до этого министр участвовала во встрече, посвященной борьбе с коррупцией, с главой минфина, минкульта и совета по науке и технологиям.

В сообщении министерства отмечается, что Сандоваль отлично себя чувствует, у нее нет тяжелых симптомов заболевания.

Отметим, что Сандоваль - первый министр в кабинете президента Лопеса Обрадора, у которой диагностировали COVID-19.