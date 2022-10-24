В Мексике из-за урагана "Рослин" погибли по меньшей мере три человека

Не менее трех человек стали жертвами урагана "Рослин" на западе Мексики.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал teleSUR.
По его данным, все погибшие проживали в штате Наярит, на который пришелся основной удар стихии. Власти штата Халиско сообщили, что прохождение урагана над его территорией нанесло материальный ущерб, однако пострадавших нет. В обоих регионах в настоящее время специальные службы убирают с дорог поваленные деревья, чтобы облегчить доставку помощи населению.
В воскресенье утром ураган "Рослин" дошел до штата Наярит. К тому времени он ослаб до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость порывов ветра составляла около 56 м/с.