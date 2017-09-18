В Мексике бандиты переоделись в военную форму и напали на военнослужащих

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Восемь бандитов, переодетых в военную форму, и один военнослужащий погибли в перестрелке в мексиканском штате Герреро.

Как передает Report, об этом cообщили местные власти.

По данным представителя группы по координации безопасности Герреро Роберто Альвареса Эредии, бандиты напали на военных в районе муниципии Телолоапан поздно вечером в субботу, когда те вели патрулирование. Солдаты ответили огнем.

"На месте были изъяты два автомобиля, раскрашенные под военные, оружие и военная форма", - говорится в сообщении Эредии в Facebook. Он добавил, что один из солдат получил ранения и позднее скончался.