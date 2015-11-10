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    ​В мексиканском "Макдоналдсе" в гамбургере оказалась крыса

    Клиентка ресторана попала в больницу с признаками отравления

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Власти Мексики закрыли ресторан быстрого питания "Макдоналдс" в пригороде Мехико Тлалнепантле.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в одном из гамбургеров, проданных в данном заведении, оказалась крысиная голова.

    Клиентка ресторана попала в больницу с признаками отравления. Женщина сохранила кусок гамбургера с головой грызуна. Намерена ли пострадавшая подавать иск к "Макдоналдс", пока неизвестно.

    В социальных сетях появилось много фотографий находки, на которых действительно видны кости, похожие на крысиные. Между тем мексиканский "Макдоналдс" опровергает данные сообщения.

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