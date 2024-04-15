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В Мехико при крушении вертолета погибли три человека

В Мехико при крушении вертолета погибли три человека По меньшей мере три человека погибли при крушении вертолета в Мехико.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 08:06
В Мехико при крушении вертолета погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли при крушении вертолета в Мехико.

Как передает Report, об этом заявил глава секретариата общественной безопасности мексиканской столицы Пабло Васкес Камачо.

"На данный момент подтверждена гибель трех человек. Население и близлежащие дома не подверглись опасности", - написал чиновник в Х (ранее Twitter). Он также сообщил о крушении вертолета на юге города в районе Койоакан.

В свою очередь прокуратура Мехико заявила о начале расследования обстоятельств крушения вертолета Bell 206.

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Версия на азербайджанском языке Mexikoda helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

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