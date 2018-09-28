В Мали 27 человек погибли в результате столкновений между местными жителями

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек погибли в четверг в результате столкновений между представителями народности туарегов на северо-востоке Мали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на службу безопасности страны.

Конфликт произошел вблизи границы с Нигерией.

По его данным, в ходе столкновений вблизи города Менака на северо-востоке страны погибли 27 представителей народности туарегов, еще один получил ранения. Причины всплеска насилия между членами одной общины устанавливаются.