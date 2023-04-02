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В Лондоне пограничники изъяли фрагмент наскального рельефа времен Сасанидов ценой £30 млн

В Лондоне пограничники изъяли фрагмент наскального рельефа времен Сасанидов ценой £30 млн В Лондоне сотрудники пограничной стражи изъяли у контрабандистов фрагмент наскального рельефа времен персидской династии Сасанидов стоимостью в £30 млн.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 04:46
В Лондоне пограничники изъяли фрагмент наскального рельефа времен Сасанидов ценой £30 млн

В Лондоне сотрудники пограничной стражи изъяли у контрабандистов фрагмент наскального рельефа времен персидской династии Сасанидов стоимостью в £30 млн.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, внимание таможенников привлекла нарочито беспорядочная упаковка, призванная отвлечь внимание проверяющих. При досмотре был найден фрагмент наскального рельефа, принадлежащего к старинной персидской культуре - приблизительно, оригинальных рельеф был создан около двух тысяч лет назад. Династия Сасанидов правила в Персии с 224 года по 651 год, пока страна не была покорена в ходе арабского завоевания.

"Сасаниды были сильными соперниками Рима и сегодня известны своими прекрасными изделиями из серебра и граненого стекла", - рассказал исследователь Сент-Джон Симпсон из отдела Ближнего Востока Британского музея.

Из-за некачественной упаковки, фрагмент был поврежден в ходе транспортировки, но его удалось восстановить. Предполагается, что его собирались продать на британском черном рынке древностей.

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