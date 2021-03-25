В Ливии убит один из главарей ополчения Хафтара

В городе Бенгази на востоке Ливии в результате покушения убит один командиров незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара

В городе Бенгази на востоке Ливии в результате покушения убит один командиров незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара.

Как передает Report со ссылкой на " Анадолу" , об этом сообщают местные СМИ.

Представитель сил Хафтара подтвердил в Твиттер смерть Махмуда Аль-Верфалли, разыскиваемого Международным уголовным судом (МУС).

По данным МУС, Аль-Верфалли принимал непосредственное участие и отдавал приказы о совершении убийств, квалифицированных как военные преступления, в Бенгази и прилегающих районах.

Он также обвиняется в проведении массовых казней заключенных в Бенгази.

В декабре 2019 года Минфин США включил Аль-Верфалли в свой санкционный список за причастность к серьезным нарушениям в области прав человека.