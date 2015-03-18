В латвийском городе Цесис почтили память турецких солдат

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/Сегодня в латвийском городе Цесис состоялась церемония возложения цветов к могиле турецкого солдата.

Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ сообщает, что мероприятие, посвященное 100-летию битвы при Чанаккале, было организовано посольством Турции в Латвии совместно с Министерством обороны Латвии.

В церемонии приняли участие представители Министерства обороны, Вооруженных Сил, Министерства иностранных дел Латвии, дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, государственные деятели. Память турецких воинов почтил и советник посольства Азербайджана в Латвии Гярай Мурадов.

На поминальной церемонии посол Турции в Латвии Хайри Хайрет Ялав сообщил, что после русско-турецкой войны 1877-1878 годов в Цесис было выслано 100 турецких солдат, взятых в плен русскими войсками в 1877 году под Плевной. 25 турецких военнопленных скончались, и были похоронены на турецком кладбище. Было отмечено, что первый памятник был установлен правлением города в 1880 году. В 1937 году при финансовой поддержке посольства Турции в Эстонии была проведена реконструкция кладбища и памятника, автором которого является Карлис Дзиркалнс.

Посол Х.Х.Ялав сказал, что по некоторым данным в Цесисе погибло около 163 турецких солдат.