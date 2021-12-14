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В Латвии задержали 16 человек на акции протеста против обязательной вакцинации

В Латвии задержали 16 человек на акции протеста против обязательной вакцинации Государственная полиция Латвии задержала 16 человек за различные нарушения во время состоявшейся в понедельник в Риге несанкционированной акции протеста против обязательной вакцинации и антиковидных мер.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 12:03
В Латвии задержали 16 человек на акции протеста против обязательной вакцинации

Государственная полиция Латвии задержала 16 человек за различные нарушения во время состоявшейся в понедельник в Риге несанкционированной акции протеста против обязательной вакцинации и антиковидных мер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник Госполиции Армандс Рукс.

"Было возбуждено не менее шести дел о мелком хулиганстве. По сведениям на данный момент, всего было задержано 16 человек. Возбуждено четыре уголовных дела по факту нападения на сотрудников полиции - двух сотрудников Госполиции и двух сотрудников муниципальной полиции. Тяжелых травм нет, но факты остаются такими, какие они есть: полицейские обращались за медицинской помощью", - рассказал он в эфире Латвийского телевидения, добавив, что остальные нарушения были связаны с несоблюдением эпидемиологических норм. Кроме того, полиция оценивает ответственность организаторов мероприятия.

Организатором протестной акции выступил оппозиционный депутат Сейма (парламента) республики Алдис Гобземс. Рижская дума на прошлой неделе после консультаций с правоохранительными органами не дала разрешения на проведение заявленного мероприятия.

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