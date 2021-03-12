В Кыргызстане пройдет референдум по поправкам к конституции

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении референдума по вопросу внесения изменений в конституцию республики на 11 апреля.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении референдума по вопросу внесения изменений в конституцию республики на 11 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

11 марта законопроект о назначении референдума одобрили депутаты кыргызского парламента.

Инициатором поправок в конституцию осенью прошлого года выступила группа депутатов. Жапаров также неоднократно заявлял о необходимости проведения такой реформы.

В новом варианте конституции предусмотрено значительное усиление президентских полномочий. В частности, президент получает право определять структуру и назначать состав кабинета министров, а также руководителей региональных администраций. В случае положительного результата плебисцита глава государства сможет единолично назначать дату парламентских выборов или вводить режим чрезвычайного положения.