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В Кыргызстане пройдет референдум по поправкам к конституции

В Кыргызстане пройдет референдум по поправкам к конституции Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении референдума по вопросу внесения изменений в конституцию республики на 11 апреля.
Другие страны
12 марта 2021 г. 19:45
В Кыргызстане пройдет референдум по поправкам к конституции

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении референдума по вопросу внесения изменений в конституцию республики на 11 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

11 марта законопроект о назначении референдума одобрили депутаты кыргызского парламента.

Инициатором поправок в конституцию осенью прошлого года выступила группа депутатов. Жапаров также неоднократно заявлял о необходимости проведения такой реформы.

В новом варианте конституции предусмотрено значительное усиление президентских полномочий. В частности, президент получает право определять структуру и назначать состав кабинета министров, а также руководителей региональных администраций. В случае положительного результата плебисцита глава государства сможет единолично назначать дату парламентских выборов или вводить режим чрезвычайного положения.

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