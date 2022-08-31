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В Конгрессе США заявили о намерении ускорить поставки вооружений Тайваню

В Конгрессе США заявили о намерении ускорить поставки вооружений Тайваню Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню, избавиться от бюрократических препятствий.
Другие страны
31 августа 2022 г. 08:55
В Конгрессе США заявили о намерении ускорить поставки вооружений Тайваню

Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню, избавиться от бюрократических препятствий.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) в интервью еженедельнику Defense News.

По его словам, конгрессмены в настоящее время "работают над законопроектами, которые помогут ускорить и сократить бюрократическую волокиту с целью быстрее поставить Тайваню необходимые вооружения и военную технику". В свою очередь старший республиканец комитета Майкл Маккол (от штата Техас) сообщил, что данную проблему будет нелегко решить в связи с тем, что у нее много причин - от задержек в правительстве до проблем с цепочками поставок и производственными требованиями. Издание напоминает, что Белый дом одобрил продажу Тайваню 10 систем вооружений, которые он еще не получил - некоторые из них не будут поставлены до конца десятилетия. При этом, поясняет Defense News, недавние проблемы с цепочками поставок, связанные с пандемией, только усугубили текущую ситуацию.

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Версия на английском языке US Congress eyes to speed up supply of arms to Taiwan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresi Tayvana silah tədarükünü sürətləndirmək niyyətini açıqlayıb

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