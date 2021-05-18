В Колумбии протестующие напали на полицейские посты, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли, еще более 20 получили ранения в результате столкновений между протестующими и полицией, которые произошли на западе Колумбии

По меньшей мере два человека погибли, еще более 20 получили ранения в результате столкновений между протестующими и полицией, которые произошли на западе Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция La FM .

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Юмбо (западный департамент Валье-дель-Каука). Протестующие напали на несколько полицейских постов. В результате столкновений между ними и правоохранительными органами погибли два человека. Еще 28, в том числе шесть полицейских, получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование.

Отметим, что с 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.