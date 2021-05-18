О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Колумбии протестующие напали на полицейские посты, есть погибшие

В Колумбии протестующие напали на полицейские посты, есть погибшие По меньшей мере два человека погибли, еще более 20 получили ранения в результате столкновений между протестующими и полицией, которые произошли на западе Колумбии
Другие страны
18 мая 2021 г. 01:53
В Колумбии протестующие напали на полицейские посты, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли, еще более 20 получили ранения в результате столкновений между протестующими и полицией, которые произошли на западе Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Юмбо (западный департамент Валье-дель-Каука). Протестующие напали на несколько полицейских постов. В результате столкновений между ними и правоохранительными органами погибли два человека. Еще 28, в том числе шесть полицейских, получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование.

Отметим, что с 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada etirazçılar polisə hücum edib, ölənlər və yaralananlar var

Экслюзивные новости

Ректор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Ректор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
17 мая 2021 г. 16:12
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
16 мая 2021 г. 09:39
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
7 мая 2021 г. 17:45
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
Украина стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном в сфере высшего образования
7 мая 2021 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi