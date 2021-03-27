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В Колумбии 15 золотодобытчиков пропали без вести после обвала шахты

В Колумбии 15 золотодобытчиков пропали без вести после обвала шахты По меньшей мере 15 горняков оказались заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии
Другие страны
27 марта 2021 г. 05:56
В Колумбии 15 золотодобытчиков пропали без вести после обвала шахты

По меньшей мере 15 горняков оказались заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 26 марта сообщил глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.

"В настоящее время активирован протокол по оказанию экстренной помощи из-за аварии на золотодобывающей шахте, расположенной в муниципалитете Неира, департамент Кальдас. По нашим оценкам, 15 горняков пропали без вести", - написал он в своем Twitter.

По данным газеты El Espectador, авария на шахте произошла из-за схода оползня. На месте происшествия работают спасатели.

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