​В Китае автобус упал в 20-метровую канаву: один человек погиб, 24 - пострадали

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ В китайской провинции Хубэй центральной части страны при падении автобуса в придорожную канаву один человек погиб, еще 24 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Отмечается, что инцидент произошел 14 мая ночью, около 3.40 по местному времени, недалеко от города Чжицзян. Всего в автобусе находился 51 человек в момент аварии.

По неустановленным причинам автобус потерял управление, после чего съехал с шоссе и упал в придорожную канаву глубиной около 20 метров.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи. В настоящее время ведется расследование случившегося.