В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в 13.06 по времени Астаны воскресенья в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по информации сейсмологов, эпицентр землетрясения был расположен в 321 километре на северо-восток от Алма-Аты.

"Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 45.07° с.ш. 79.97° в.д. Глубина 5 км", — говорится в сообщении сейсмологической службы.

Сведений об ощутимости подземных толчков по шкале МSК-64 нет.