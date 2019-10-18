​В Каталонии пройдет всеобщая забастовка

Сегодня пройдет всеобщая забастовка в испанской автономной области Каталония.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что на улицы выйдут сотни тысяч манифестантов. Они протестуют против вердикта Верховного суда Испании по делу о каталонском референдуме 2017 года.

Будут закрыты школы, детские сады, различные ведомства. Оператор городского общественного транспорта пообещал обеспечить хотя бы минимальный уровень работы: по улицам будут курсировать от 20% до 30% автобусов. Останутся закрытыми некоторые магазины и кафе в старом городе. Многие будут работать по ситуации - если начнутся беспорядки, то они оперативно закроются.