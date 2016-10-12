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    В Кабуле совершено второе за сутки нападение на мечеть

    Террористы атаковали мечеть Чар Яра на юго-западе Кабула

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В одном из кварталов на юго-западе Кабула совершено второе за сутки нападение на мечеть. В этот раз террористы атаковали мечеть Чар Яр (Char Yar). Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ,  об этом заявил пресс-секретарь МВД Афганистана Седик Седики.

    По его словам, на место происшествия оперативно прибыли бойцы спецназа для отражения атаки боевиков.

    Информации о пострадавших пока  нет.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва около усыпальницы Сахи в Кабуле погибли по меньшей мере 14 человек.

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