В Кабуле совершено второе за сутки нападение на мечеть

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В одном из кварталов на юго-западе Кабула совершено второе за сутки нападение на мечеть. В этот раз террористы атаковали мечеть Чар Яр (Char Yar). Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь МВД Афганистана Седик Седики.

По его словам, на место происшествия оперативно прибыли бойцы спецназа для отражения атаки боевиков.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва около усыпальницы Сахи в Кабуле погибли по меньшей мере 14 человек.