В Израиле назвали обвинения США лидерам ХАМАС "мощным сигналом против террора"

Израиль благодарен США за решение предъявить обвинения в убийствах лидерам радикального палестинского движения ХАМАС, это решение стало "мощным сигналом против террора".

Как передает Report, об этом написал глава израильского МИД Исраэль Кац в соцсети Х.

"Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты, нашего главного союзника и друга, за решительные действия по предъявлению лидерам ХАМАС обвинений в терроризме. Это посылает мощный сигнал против террора, особенно после того, как ХАМАС жестоко убило шесть заложников в Газе. Выдвижение этих обвинений подтверждает нашу общую приверженность правосудию и безопасности наших граждан", - говорится в публикации.

I wish to thank the United States, our greatest ally and friend, for the decisive action in indicting Hamas leaders on terrorism charges. This sends a strong message against terror, especially after Hamas viciously murdered 6 hostages in Gaza. Pressing these charges reaffirms our…