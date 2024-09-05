О нас

В Израиле назвали обвинения США лидерам ХАМАС "мощным сигналом против террора"

В Израиле назвали обвинения США лидерам ХАМАС "мощным сигналом против террора" Израиль благодарен США за решение предъявить обвинения в убийствах лидерам радикального палестинского движения ХАМАС, это решение стало "мощным сигналом против террора".
Другие страны
5 сентября 2024 г. 22:23
В Израиле назвали обвинения США лидерам ХАМАС мощным сигналом против террора

Израиль благодарен США за решение предъявить обвинения в убийствах лидерам радикального палестинского движения ХАМАС, это решение стало "мощным сигналом против террора".

Как передает Report, об этом написал глава израильского МИД Исраэль Кац в соцсети Х.

"Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты, нашего главного союзника и друга, за решительные действия по предъявлению лидерам ХАМАС обвинений в терроризме. Это посылает мощный сигнал против террора, особенно после того, как ХАМАС жестоко убило шесть заложников в Газе. Выдвижение этих обвинений подтверждает нашу общую приверженность правосудию и безопасности наших граждан", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

США ввели санкции против двух компаний Индии за причастность к Арктик СПГ - 2
США ввели санкции против двух компаний Индии за причастность к "Арктик СПГ - 2"
5 сентября 2024 г. 22:58
В Гонконге отменены более 100 рейсов из-за супертайфуна Яги
В Гонконге отменены более 100 рейсов из-за супертайфуна "Яги"
5 сентября 2024 г. 22:07
В Аргентине четыре человека пострадали при детонации посылки со взрывчаткой
В Аргентине четыре человека пострадали при детонации посылки со взрывчаткой
5 сентября 2024 г. 21:20
Германия выделит на оказание помощи населению Газы еще €50 млн
Германия выделит на оказание помощи населению Газы еще €50 млн
5 сентября 2024 г. 21:05
КНР и Африка поддерживают мирное урегулирование в Украине
КНР и Африка поддерживают мирное урегулирование в Украине
5 сентября 2024 г. 20:03
Литва установила зубы дракона на границе с Россией
Литва установила "зубы дракона" на границе с Россией
5 сентября 2024 г. 19:27
Во Франции левые выдвинут вотум недоверия новому премьеру Барнье
Во Франции левые выдвинут вотум недоверия новому премьеру Барнье
5 сентября 2024 г. 19:07
Нидерланды намерены создать собственный танковый батальон
Нидерланды намерены создать собственный танковый батальон
5 сентября 2024 г. 18:57
Румыния передает Украине систему Patriot
Румыния передает Украине систему Patriot
5 сентября 2024 г. 18:21
Нидерланды запланировали увеличить расходы на оборону до 24 млрд евро
Нидерланды запланировали увеличить расходы на оборону до 24 млрд евро
5 сентября 2024 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi