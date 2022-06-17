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В Италии состоялся первый случай эвтаназии

В Италии состоялся первый случай эвтаназии Первый человек в истории Италии ушел из жизни с помощью эвтаназии.
Другие страны
17 июня 2022 г. 08:19
В Италии состоялся первый случай эвтаназии

Первый человек в истории Италии ушел из жизни с помощью эвтаназии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mail.

Этим человеком стал 44-летний Федерико Карбони, который 12 лет оказался парализованным в результате автокатастрофы. По его инициативе ему ввели смертельное лекарство с помощью специально разработанного аппарата. Несмотря на то, что эвтаназия не разрешена в Италии, Ассоциация Луки Косциони, выступающая за ее легализацию, помогла итальянцу преодолеть юридические барьеры.

"Я делал все, что мог, чтобы жить как можно лучше и максимально использовать свою инвалидность, но сейчас я на пределе своих возможностей как умственно, так и физически", - заявил Карбони перед своей смертью. Чтобы добиться права на эватаназию, ему пришлось пройти через два судебных процесса и преодолеть запреты органов здравоохранения.

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