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В Ираке в ходе протестов пострадали 59 человек

​В Ираке в ходе протестов пострадали 59 человек

В результате столкновений сил безопасности и студентов рядом со зданием университета Васит в провинции Васит на востоке Ирака ранения получили 59 человек, в том числе 48 полицейских.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил источник в силах безопасности.

Информации о состоянии здоровья пострадавших не приводится.

Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября. Иракцы протестуют против безработицы и коррупции.

С начала протестов в Ираке погиб 319 человек, ранения получили свыше 15 тысяч демонстрантов.

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