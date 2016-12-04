В Ингушетии появился новый город

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров закрепил за городским поселением Сунжа, в котором сейчас проживает более 70 тысяч человек, статус городского округа, передает Report со ссылкой на «Интерфакс».

«Евкуров в торжественной обстановке подписал закон республики Ингушетия о преобразовании городского поселения Сунжа в городской округ»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения пресс-службы главы и правительства региона.

Таким образом, один из крупнейших населенных пунктов официально стал пятым городом в регионе после столицы Ингушетии Магаса, Назрани, Малгобека и Карабулака.