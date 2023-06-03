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В Индии завершена спасательная операция на месте железнодорожной катастрофы

В Индии завершена спасательная операция на месте железнодорожной катастрофы Спасательная операция на месте железнодорожной катастрофы в Восточной Индии завершена, ведутся работы по восстановлению движения.
Другие страны
3 июня 2023 г. 11:34
В Индии завершена спасательная операция на месте железнодорожной катастрофы

Спасательная операция на месте железнодорожной катастрофы в Восточной Индии завершена, ведутся работы по восстановлению движения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма.

"Спасательная операция завершена, сейчас начинаем восстановительные работы", - сказал он.

Он также отметил, что на данный момент из-за аварии отменено движение 48 поездов, 39 перенаправлены, а 10 задерживаются. По его словам, в настоящее время официально подтверждена гибель 238 человек. Число пострадавших оценивается в более чем 600.

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