О нас

В Индии возбудили дело против певца, убившего курицу и выпившего ее кровь

В Индии возбудили дело против певца, убившего курицу и выпившего ее кровь Полиция Индии возбудила дело против певца Кон Вайи Сона, убившего курицу на сцене и выпившего ее кровь.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 12:04
В Индии возбудили дело против певца, убившего курицу и выпившего ее кровь

Полиция Индии возбудила дело против певца Кон Вайи Сона, убившего курицу на сцене и выпившего ее кровь.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.

"Дело в рамках уголовного кодекса Индии и закона о предотвращении жестокого обращения с животными возбуждено в отношении автора песен, композитора и музыканта Кон Вайи Сона, уроженца пограничного с Китаем штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии", - сообщил телеканал.

Расследование произошедшего 27 октября инцидента началось после того, как о нем узнали активисты выступающей за этичное отношение к животным организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), заявившие о нем в полицию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi