В Индии возбудили дело против певца, убившего курицу и выпившего ее кровь

Полиция Индии возбудила дело против певца Кон Вайи Сона, убившего курицу на сцене и выпившего ее кровь.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.

"Дело в рамках уголовного кодекса Индии и закона о предотвращении жестокого обращения с животными возбуждено в отношении автора песен, композитора и музыканта Кон Вайи Сона, уроженца пограничного с Китаем штата Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии", - сообщил телеканал.

Расследование произошедшего 27 октября инцидента началось после того, как о нем узнали активисты выступающей за этичное отношение к животным организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), заявившие о нем в полицию.