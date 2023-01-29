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В Индии полицейский застрелил министра здравоохранения

В Индии полицейский застрелил министра здравоохранения Министр здравоохранения восточного индийского штата Одиша Наба Кишоре Дас умер в больнице после того, как в воскресенье в него несколько раз выстрелил полицейский.
Другие страны
29 января 2023 г. 21:34
В Индии полицейский застрелил министра здравоохранения

Министр здравоохранения восточного индийского штата Одиша Наба Кишоре Дас умер в больнице после того, как в воскресенье в него несколько раз выстрелил полицейский.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает больница Apollo Hospital в городе Бхубанешвар, куда доставили раненого.

По информации врачей, пуля задела сердце министра и вызвала внутреннее кровотечение. "Были предприняты шаги для улучшения работы сердца. Ему была оказана неотложная помощь в отделении интенсивной терапии. Но, несмотря на все усилия, его не удалось реанимировать, и он умер от полученных ранений", - говорится в распространенном заявлении больницы.

В воскресенье днем помощник младшего инспектора полиции Гопал Дас несколько раз выстрелил в 61-летнего главу Минздрава штата, когда тот выходил из автомобиля, прибыв на массовое мероприятие в районе города Браджараджнагар. Стрелявший был немедленно задержан. Его мотивы пока не ясны.

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