В Индии конфисковали собственность принявших гражданство Китая и Пакистана

Правительство Индии конфисковало собственность жителей, эмигрировавших в Китай и Пакистан и принявших гражданство этих стран.

Правительство Индии конфисковало собственность жителей, эмигрировавших в Китай и Пакистан и принявших гражданство этих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник газета The Economic Times.

По данным МВД страны, от продажи этого имущества индийское правительство в 2018-2022 годах выручило 34 млрд рупий (410,7 млн долларов), которые были перечислены в доход государства.

По данным издания, конфискация и продажа касались в том числе акций и других ценных бумаг, долей эмигрантов в 152 индийских компаниях, а также принадлежавших выехавшим из Индии 1,6 тонны золота и свыше 26 тонн серебра в местных банках. Недвижимость эмигрировавших в Китай и Пакистан до сих пор конфискации не подлежала.

Согласно отчету МВД, в Индии остаются 12 611 объектов недвижимости, которые до сих пор принадлежат лицам, выехавшим из страны в Китай и Пакистан и принявшим их гражданство. Среди собственников такой недвижимости 12 485 натурализовавшихся в Пакистане и 125 - в Китае.

Конфискация их имущества осуществлялась на основе индийского Закона о вражеской собственности, само название которого говорит об отношении властей Индии к таким бывшим гражданам южноазиатской республики. Согласно закону "к вражеской собственности относится любая собственность, принадлежащая, удерживаемая или управляемая от имени врага, вражеского субъекта или вражеской фирмы".