В Индии из-за наводнения погибли почти 30 человек

Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш.

Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщили власти штата.

"Число погибших выросло до 29, затоплены 1 316 деревень. В связи с большой вероятностью осадков правительство штата перешло в режим ожидания", - сообщил представитель властей телеканалу India TV.

Главный министр штата Й.С. Джаган Мохан Редди провел аэрофотосъемку в пострадавших районах для оценки ущерба. Он обсудил сложившуюся ситуацию с местными чиновниками, получил подробную информацию о разрушениях и попросил провести подсчет потерь урожая, как только паводок отступит. Правительство штата объявило о выплате по 500 тыс рупий (6,7 тыс долларов США) родственникам погибших.