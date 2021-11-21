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В Индии из-за наводнения погибли почти 30 человек

В Индии из-за наводнения погибли почти 30 человек Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 17:11
В Индии из-за наводнения погибли почти 30 человек

Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили власти штата.

"Число погибших выросло до 29, затоплены 1 316 деревень. В связи с большой вероятностью осадков правительство штата перешло в режим ожидания", - сообщил представитель властей телеканалу India TV.

Главный министр штата Й.С. Джаган Мохан Редди провел аэрофотосъемку в пострадавших районах для оценки ущерба. Он обсудил сложившуюся ситуацию с местными чиновниками, получил подробную информацию о разрушениях и попросил провести подсчет потерь урожая, как только паводок отступит. Правительство штата объявило о выплате по 500 тыс рупий (6,7 тыс долларов США) родственникам погибших.

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Версия на английском языке Floods kill at least 30 people in India
Версия на азербайджанском языке Hindistanda daşqınlar nəticəsində 30-a yaxın insan ölüb

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