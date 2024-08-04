О нас

В Индии девять детей погибли из-за обрушения стены дома после дождей

В Индии девять детей погибли из-за обрушения стены дома после дождей В центральной Индии девять детей в возрасте от 10 до 15 лет погибли в штате Мадхья-Прадеш из-за обрушения стены храма после проливных дождей.
Другие страны
4 августа 2024 г. 13:50
В Индии девять детей погибли из-за обрушения стены дома после дождей

В центральной Индии девять детей в возрасте от 10 до 15 лет погибли в штате Мадхья-Прадеш из-за обрушения стены дома после проливных дождей.

Как передает Report, об этом сообщило агентство PTI.

Инцидент произошел во время религиозного мероприятия. Дети находились в палатке, установленной около полуразрушенного дома. В результате обрушения стены двое детей погибли на месте, а еще семеро - по дороге в больницу или по прибытии в медицинское учреждение.

По данным местных властей, еще несколько детей получили ранения. Они проходят лечение в окружной больнице. Их жизни вне опасности.

Проливные дожди в последние недели вызывают массовые подтопления, оползни и разрушения зданий, дорог и мостов в разных регионах Индии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 9 children killed as wall collapses during religious event in central India

Экслюзивные новости

Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi