В Индии девять детей погибли из-за обрушения стены дома после дождей

В центральной Индии девять детей в возрасте от 10 до 15 лет погибли в штате Мадхья-Прадеш из-за обрушения стены дома после проливных дождей.

Как передает Report, об этом сообщило агентство PTI .

Инцидент произошел во время религиозного мероприятия. Дети находились в палатке, установленной около полуразрушенного дома. В результате обрушения стены двое детей погибли на месте, а еще семеро - по дороге в больницу или по прибытии в медицинское учреждение.

По данным местных властей, еще несколько детей получили ранения. Они проходят лечение в окружной больнице. Их жизни вне опасности.

Проливные дожди в последние недели вызывают массовые подтопления, оползни и разрушения зданий, дорог и мостов в разных регионах Индии.