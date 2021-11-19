О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии 9 человек погибли из-за вызванного наводнением обрушения стены дома

В Индии 9 человек погибли из-за вызванного наводнением обрушения стены дома Девять человек, в том числе четверо детей, погибли в южном штате Тамилнад после обрушения стены жилого здания, которое произошло в результате наводнения из-за продолжающихся на юге Индии ливней.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 18:03
В Индии 9 человек погибли из-за вызванного наводнением обрушения стены дома

Девять человек, в том числе четверо детей, погибли в южном штате Тамилнад после обрушения стены жилого здания, которое произошло в результате наводнения из-за продолжающихся на юге Индии ливней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

Трагедия произошла в районе Пернампатту округа Веллуру. В доме, часть которого обрушилась, проживали 50 семей. На месте происшествия работают спасатели.

Главный министр штата Тамилнад объявил о компенсации в размере 50 тыс. рупий (около 700 долларов США) семьям погибших, а также тем, кто получил травмы в результате инцидента, сообщила газета India Today.

Сильные дожди продолжаются на юге Индии с прошлой недели. В административном центре Тамилнада - городе Ченнаи - затоплены улицы, движение транспорта затруднено или остановлено, закрыты школы и колледжи, не работают многие госучреждения.

Ливни привели к наводнениям во многих районах и в соседнем с Тамилнадом штате Андхра-Прадеш, где погибли три человека, еще несколько жителей считаются пропавшими без вести. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в пятницу в Twitter, что позвонил главному министру штата Андхра-Прадеш и заявил о готовности оказать всю необходимую поддержку, чтобы помочь справиться с природным бедствием.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
18 ноября 2021 г. 15:22
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
18 ноября 2021 г. 14:51
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
18 ноября 2021 г. 13:38
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта умный город
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта "умный город"
18 ноября 2021 г. 13:28
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
18 ноября 2021 г. 10:43
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
17 ноября 2021 г. 15:49
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
17 ноября 2021 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi