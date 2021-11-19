В Индии 9 человек погибли из-за вызванного наводнением обрушения стены дома

Девять человек, в том числе четверо детей, погибли в южном штате Тамилнад после обрушения стены жилого здания, которое произошло в результате наводнения из-за продолжающихся на юге Индии ливней.

Девять человек, в том числе четверо детей, погибли в южном штате Тамилнад после обрушения стены жилого здания, которое произошло в результате наводнения из-за продолжающихся на юге Индии ливней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

Трагедия произошла в районе Пернампатту округа Веллуру. В доме, часть которого обрушилась, проживали 50 семей. На месте происшествия работают спасатели.

Главный министр штата Тамилнад объявил о компенсации в размере 50 тыс. рупий (около 700 долларов США) семьям погибших, а также тем, кто получил травмы в результате инцидента, сообщила газета India Today.

Сильные дожди продолжаются на юге Индии с прошлой недели. В административном центре Тамилнада - городе Ченнаи - затоплены улицы, движение транспорта затруднено или остановлено, закрыты школы и колледжи, не работают многие госучреждения.

Ливни привели к наводнениям во многих районах и в соседнем с Тамилнадом штате Андхра-Прадеш, где погибли три человека, еще несколько жителей считаются пропавшими без вести. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в пятницу в Twitter, что позвонил главному министру штата Андхра-Прадеш и заявил о готовности оказать всю необходимую поддержку, чтобы помочь справиться с природным бедствием.