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В Греции ввели штраф для непривитых граждан старше 60 лет

В Греции ввели штраф для непривитых граждан старше 60 лет Власти Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, за отказ грозит ежемесячный штраф в размере 100 евро.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 20:27
В Греции ввели штраф для непривитых граждан старше 60 лет

Власти Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, за отказ грозит ежемесячный штраф в размере 100 евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, греческие власти обеспокоены распространением нового штамма коронавируса "омикрон" и тем, что рано или поздно он может появиться в Греции.

"Вот почему мы должны продолжать реализовывать нашу политику еще быстрее. Другими словами, мы должны экономить время. Прививки, множество анализов, применение свидетельства о вакцинации и меры индивидуальной защиты – вот наш ответ, а не карантин", - сказал Мицотакис.

Он также добавил, что перед Рождественскими праздниками и после них всем взрослым гражданам страны предоставят бесплатные тесты самотестирования на COVID-19, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей коронавируса.

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