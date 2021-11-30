В Греции ввели штраф для непривитых граждан старше 60 лет

Власти Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, за отказ грозит ежемесячный штраф в размере 100 евро.

Власти Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, за отказ грозит ежемесячный штраф в размере 100 евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, греческие власти обеспокоены распространением нового штамма коронавируса "омикрон" и тем, что рано или поздно он может появиться в Греции.

"Вот почему мы должны продолжать реализовывать нашу политику еще быстрее. Другими словами, мы должны экономить время. Прививки, множество анализов, применение свидетельства о вакцинации и меры индивидуальной защиты – вот наш ответ, а не карантин", - сказал Мицотакис.

Он также добавил, что перед Рождественскими праздниками и после них всем взрослым гражданам страны предоставят бесплатные тесты самотестирования на COVID-19, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей коронавируса.