В Греции пожарные борются с 56 природными пожарами

Пожарные борются по всей Греции с 56 природными пожарами, эвакуируются десятки населенных пунктов.

Пожарные борются по всей Греции с 56 природными пожарами, эвакуируются десятки населенных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за вопросы гражданской защиты и координации борьбы с кризисными ситуациями.

По его словам, "на данный момент по всей Греции существует 56 бушующих пожаров, а со специального номера 112 [на мобильные телефоны граждан] были отправлены 13 сообщений об эвакуации населенных пунктов и вывозе жителей из мест, находящихся в опасности".

Хардалис предупредил о возможном ухудшении ситуации из-за ожидаемого усиления ветра во второй половине дня. "В [центральной области] Аттике у нас будет постепенное усиление западных ветров с порывами до 6 баллов по шкале Бофорта", - сказал замминистра и добавил, что фронты огня находятся в настоящее время по обе стороны общенациональной автомагистрали Афины - Салоники, в основном в районе населенных пунктов Афиднес, Иппократио Политиа, Агиос Стефанос. Огонь вошел в поселки Крионери, Иппократио Политиа и Афиднес, жители которых были заранее эвакуированы. "Пламя движется в направлении озера Марафон, нанося ущерб предприятиям и жилым домам. Мы отправили 13 сообщений об эвакуации населенных пунктов, а также инструкции по обеспечению безопасности домов", - сказал замминистра. Так, в настоящее время идет, в частности, эвакуация жителей поселков Полидендри и Капандрити.

Хардалиас сообщил, что в связи с продвижением огня к озеру Марафон было отправлено соответствующее сообщение об эвакуации и там местных жителей.