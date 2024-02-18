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В Гонконге задержали двух туристов после обнаружения в их номере отеля 132 кг кокаина

В Гонконге задержали двух туристов после обнаружения в их номере отеля 132 кг кокаина Полиция Гонконга задержала двух иностранных туристов после того, как в их гостиничном номере было обнаружено 132 кг кокаина на сумму 120 млн гонконгских долларов (около $15,3 млн).
Другие страны
18 февраля 2024 г. 16:56
В Гонконге задержали двух туристов после обнаружения в их номере отеля 132 кг кокаина

Полиция Гонконга задержала двух иностранных туристов после того, как в их гостиничном номере было обнаружено 132 кг кокаина на сумму 120 млн гонконгских долларов (около $15,3 млн).

Как передает Report, согласно заявлению местной полиции в социальной сети X, подозреваемые - двое мужчин - 47-летний доминиканец и 44-летний колумбиец. Как утверждается, задержанные работали на транснациональный синдикат, который вербовал иностранцев для контрабанды наркотиков. По информации правоохранительных органов, они прибыли в Гонконг из Испании с пересадкой в Лондоне.

В свою очередь газета South China Morning Post сообщает, что подозреваемые прибыли в Гонконг в конце января, при этом наркотики хранились в их гостиничном номере с начала февраля. Газета также утверждает, что двое мужчин являются держателями испанских паспортов.

Как передает издание, подозреваемые были задержаны в пятницу. В их номере было обнаружено в общей сложности 109 упаковок с наркотиками. Кроме того, в чемоданах мужчин были обнаружены еще две сумки с вскрытыми упаковками кокаина. В настоящее время они находятся под стражей и предстанут перед судом в понедельник.

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Версия на английском языке Hong Kong police arrest 2 tourists from Spain after finding 132 kg of cocaine at hotel room

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