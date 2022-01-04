В Гонконге выявили случай заражения COVID-19 с неясным источником заражения

Первый почти за три месяца локальный случай заражения коронавирусом с неясным источником выявлен в Гонконге. Инфицированным оказался 42-летний житель отдаленного спального района.

Первый почти за три месяца локальный случай заражения коронавирусом с неясным источником выявлен в Гонконге. Инфицированным оказался 42-летний житель отдаленного спального района.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на пресс-конференции представитель департамента здравоохранения.

"Предварительное эпидемическое расследование показало, что он не посещал места с высоким риском заражения и не контактировал с другими подтвержденными пациентами", - отметил медик. По его словам, это может свидетельствовать о том, что в обществе появились скрытые носители вируса.

В частности, мужчина не посещал ресторан в торговом центре, в котором на днях возникла цепочка заражений омикрон-штаммом коронавируса, источником которого стал член экипажа авиакомпании.