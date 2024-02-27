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В Германии задержали террористку после 30 лет розыска

В Германии задержали террористку после 30 лет розыска В Берлине после тридцати лет розысков арестована террористка "Фракции Красной Армии" Даниэла Клетте.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 20:32
В Германии задержали террористку после 30 лет розыска

В Берлине после тридцати лет розысков арестована террористка "Фракции Красной Армии" Даниэла Клетте.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал издания Bild.

Арест был произведен силами полиции 26 февраля в районе Кройцберг немецкой столицы.

Клетте инкриминируется участие в подрыве тюрьмы в Вайтерштадт 27 марта 1993 года и нападение с применением огнестрельного оружия на посольство США в Бонне 13 февраля 1991 года.

Клетте принадлежит к так называемому третьему поколению "Фракции Красной Армии" (RAF) - немецкой леворадикальной террористической организации, действовавшей в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Они совершали нападения на представителей государства, бизнесменов и политиков, считая себя последователями коммунистических, антифашистских и антиимпериалистических идей. Организация официально считается распущенной, розыск нескольких активных участников до сих пор продолжается.

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