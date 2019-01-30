В Германии задержали выходцев из Ирака по подозрению в подготовке теракта

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Немецкие правоохранители задержали трех выходцев из Ирака, подозреваемых в подготовке теракта, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как пишет издание Spiegel, подозреваемые опубликовали в интернете инструкцию по изготовлению бомбы. Кроме того они приступили к извлечению пороха из фейерверков и заказали в Великобритании запальное приспособление.

В ближайшее время суд примет решение об их аресте.

По информации следствия, двое из трех задержанных с конца 2018 года вели подготовку к теракту. Затем они обратились к третьему подозреваемому с просьбой обеспечить их огнестрельным оружием.

В качестве альтернативного плана они обсуждали атаку с оружием или на автомобиле.