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В Германии руководство партии "Зеленые" уйдет в отставку в полном составе

В Германии руководство партии "Зеленые" уйдет в отставку в полном составе Руководство партии "Зеленые" в Германии приняло решение в полном составе уйти в отставку.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 14:28
В Германии руководство партии Зеленые уйдет в отставку в полном составе

Руководство партии "Зеленые" в Германии приняло решение в полном составе уйти в отставку.

Как передает Report, об этом сообщило издание Focus со ссылкой на источники.

Сейчас политическое объединение возглавляют Рикарда Ланг и Омид Нурипур. Они были избраны сопредседателями партии в феврале 2022 года.

Сообщается, что об этом официально будет объявлено позднее сегодня, во время пресс-конференции. Также ожидается, что политики объяснят причины своего ухода в отставку.

22 сентября в Бранденбурге состоялись выборы в региональный парламент. По итогам голосования победу одержала "Социал-демократическая партия Германии" (30,9%). Второе и третье места заняли партии "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" соответственно. При этом "Зеленые" и "Свободная демократическая партия Германия", которые в 2021 году вместе с "Социал-демократической партией Германии" сформировали федеральное правительство, не смогли преодолеть 5%-ный порог.

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