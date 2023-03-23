В ФРС предупредили об угрозе для банковской системы США

Банковская система США может оказаться под угрозой, если не решать проблемы отдельных банков, финрегулятор страны фиксирует на текущий момент устойчивость системы, но готов предпринять все необходимые меры.

Банковская система США может оказаться под угрозой, если не решать проблемы отдельных банков, финрегулятор страны фиксирует на текущий момент устойчивость системы, но готов предпринять все необходимые меры.

Как передает Report, об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

"За последние две недели возникли серьезные трудности с небольшим числом банков. История показывает, что изолированные проблемы с банками, если их не решать, могут подорвать доверие к благополучию банков и угрожать способности всей банковской системы в ее критически важной роли в поддержке сбережений и кредитных нужд домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

По словам Пауэлла, ФРС при поддержке Минфина США учредила программу банковского финансирования для обеспечения того, чтобы имеющие безопасные и ликвидные активы банки могли при необходимости воспользоваться резервами.

"Наша банковская система прочна при устойчивых капитале и ликвидности. Мы продолжим внимательно отслеживать условия в банковской системе и готовы задействовать все наши инструменты при необходимости для поддержания ее безопасности", - отметил глава ФРС.