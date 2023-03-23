О нас

В ФРС предупредили об угрозе для банковской системы США

В ФРС предупредили об угрозе для банковской системы США Банковская система США может оказаться под угрозой, если не решать проблемы отдельных банков, финрегулятор страны фиксирует на текущий момент устойчивость системы, но готов предпринять все необходимые меры.
Другие страны
23 марта 2023 г. 06:48
В ФРС предупредили об угрозе для банковской системы США

Банковская система США может оказаться под угрозой, если не решать проблемы отдельных банков, финрегулятор страны фиксирует на текущий момент устойчивость системы, но готов предпринять все необходимые меры.

Как передает Report, об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

"За последние две недели возникли серьезные трудности с небольшим числом банков. История показывает, что изолированные проблемы с банками, если их не решать, могут подорвать доверие к благополучию банков и угрожать способности всей банковской системы в ее критически важной роли в поддержке сбережений и кредитных нужд домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

По словам Пауэлла, ФРС при поддержке Минфина США учредила программу банковского финансирования для обеспечения того, чтобы имеющие безопасные и ликвидные активы банки могли при необходимости воспользоваться резервами.

"Наша банковская система прочна при устойчивых капитале и ликвидности. Мы продолжим внимательно отслеживать условия в банковской системе и готовы задействовать все наши инструменты при необходимости для поддержания ее безопасности", - отметил глава ФРС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FED: “Ayrı-ayrı bankların problemləri həll olunmazsa, ABŞ-ın bank sistemi risk altında olacaq”

Самое важное

Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
22 марта 2023 г. 13:48
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
21 марта 2023 г. 20:39
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
21 марта 2023 г. 20:29
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
21 марта 2023 г. 20:23
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
21 марта 2023 г. 20:16
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
21 марта 2023 г. 20:09
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
21 марта 2023 г. 20:00
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
21 марта 2023 г. 17:57
Азербайджан выделил 100 млн долларов США на восстановительные работы в Турции
Азербайджан выделил 100 млн долларов США на восстановительные работы в Турции
21 марта 2023 г. 11:23
Азербайджан и Совет Европы подписали еще один документ
ФотоАзербайджан и Совет Европы подписали еще один документ
21 марта 2023 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi