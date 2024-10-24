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В ФРГ задержали предполагаемого сторонника террористической группировки ИГ

В ФРГ задержали предполагаемого сторонника террористической группировки ИГ Правоохранительные органы Германии задержали на центральном вокзале Берлина предполагаемого сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в финансировании экстремистов.
Другие страны
24 октября 2024 г. 20:41
В ФРГ задержали предполагаемого сторонника террористической группировки ИГ

Правоохранительные органы Германии задержали на центральном вокзале Берлина предполагаемого сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в финансировании экстремистов.

Как передает Report, об этом сообщила генпрокуратура ФРГ.

"Вечером (23 октября - ред.) федеральная прокуратура задержала в Берлине гражданина Германии Амира А. на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда в тот же день", - говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в поддержке террористической организации за рубежом, а также нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. В июне 2020 года Амир А. участвовал в переводе четырехзначной суммы денежных средств члену ИГ в Сирии, отметили в ведомстве.

"Для этого он вывез наличные деньги в другие европейские страны и передал их посреднику, который позаботился об отправке их в Сирию. Деньги были использованы для контрабанды женщины - члена ИГ, бежавшей из лагеря на севере Сирии", - заявили в генпрокуратуре.

По данным прокуратуры, следственным судьей Федерального суда выдал ордер на его арест и распорядился о предварительном заключении.

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