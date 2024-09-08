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В ФРГ продолжается борьба с крупным пожаром на горе Броккен

В ФРГ продолжается борьба с крупным пожаром на горе Броккен Борьба с сильным лесным пожаром, который начался в пятницу, продолжается на горе Броккен (горный массив Гарц) в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт).
Другие страны
8 сентября 2024 г. 14:46
В ФРГ продолжается борьба с крупным пожаром на горе Броккен

Борьба с сильным лесным пожаром, который начался в пятницу, продолжается на горе Броккен (горный массив Гарц) в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт).

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

Согласно информации, с утра с огнем борются около 150 пожарных, задействованы 4 вертолета, поддержку оказывают федеральная полиция и Бундесвер.

В субботу вечером удалось взять ситуацию под контроль, однако, по оценке пожарных, борьба с огнем будет продолжаться еще несколько дней.

Начальник пожарной части района Кай-Уве Лозе заявил агентству DPA, что "не исключен поджог". Он указал на то, что огонь вспыхнул одновременно в нескольких местах. В конечном итоге восемь очагов объединились в огненный фронт, который растянулся примерно на 1 км в длину и 200 м в ширину.

В полиции заявили, что начато расследование в связи с пожаром на Броккене, являющемся популярным туристическим местом.

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