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В Эссексе установили личности 39 найденных в грузовике вьетнамцев

​В Эссексе установили личности 39 найденных в грузовике вьетнамцев

Полиция Эссекса опубликовала имена 39 погибших граждан Вьетнама, тела которых были обнаружены в конце октября в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс, передает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

“Нашим приоритетом было установить личности жертв, сохранить уважение к погибшим и оказать поддержку друзьям и семьям жертв”, — цитирует пресс-служба ведомства помощника начальника полиции Тима Смита.

Он подчеркнул, что родственников всех погибших оповестили о случившемся. Среди погибших числятся 24 мужчины и пять женщин, а также 10 подростков до 20 лет.В настоящее время власти Великобритании и Вьетнама решают вопрос о репатриации тел погибших.

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