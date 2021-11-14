О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов

В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов Более 500 человек пострадали в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов,
Другие страны
14 ноября 2021 г. 09:26
В Египте более 500 человек за день пострадали из-за нашествия скорпионов

Более 500 человек пострадали в провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар.

На Асуан в субботу обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град, разрушены пять домов. Стихия затронула и ряд других южных провинций страны.

Минздрав пояснил, что из-за ливней повреждены норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов.

"503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов, погибших от укусов нет", - сообщается в пресс-релизе. Все ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц.

Министр заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны, к примеру, в больницах провинции Асуан на данный момент имеется 3 350 доз.

В рамках плана по противодействию опасным погодным условиям минздрав подготовил более 2 тысяч машин скорой помощи и 48 внедорожников для помощи гражданам.

Министерство призвало граждан немедленно обратиться к врачу после укуса скорпиона. Среди симптомов - сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Misirdə 500-dən çox insan əqrəblərin hücumundan zərər çəkib

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
В Джабраиле занимающийся сельскохозяйственной деятельностью мужчина подорвался на мине
В Джабраиле занимающийся сельскохозяйственной деятельностью мужчина подорвался на мине
7 ноября 2021 г. 18:03
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
10 ноября 2021 г. 22:43
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
10 ноября 2021 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi