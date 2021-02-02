В Эфиопии при опрокидывании самосвала погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в центральной части Эфиопии при опрокидывании на шоссе самосвала, в кузове которого находились люди.

По меньшей мере 16 человек погибли в центральной части Эфиопии при опрокидывании на шоссе самосвала, в кузове которого находились люди.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа".

Авария произошла 1 февраля на территории штата Оромия, заявил официальный представитель полиции района Западный Арси Мохаммед Текеса. По его словам, самосвал, в кузове которого находились два десятка человек, вылетел с дороги и перевернулся. В результате 16 человек погибли, еще пятеро получили ранения.