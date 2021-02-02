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В Эфиопии при опрокидывании самосвала погибли 16 человек

В Эфиопии при опрокидывании самосвала погибли 16 человек По меньшей мере 16 человек погибли в центральной части Эфиопии при опрокидывании на шоссе самосвала, в кузове которого находились люди.
Другие страны
2 февраля 2021 г. 22:49
В Эфиопии при опрокидывании самосвала погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в центральной части Эфиопии при опрокидывании на шоссе самосвала, в кузове которого находились люди.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа".

Авария произошла 1 февраля на территории штата Оромия, заявил официальный представитель полиции района Западный Арси Мохаммед Текеса. По его словам, самосвал, в кузове которого находились два десятка человек, вылетел с дороги и перевернулся. В результате 16 человек погибли, еще пятеро получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Efiopiyada yük maşını aşıb, 16 nəfər ölüb

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